Латыпов выиграл гонку преследования Кубка Содружества

В Раубичах завершилась мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка Содружества по биатлону.

Победителем соревнований стал представитель России Эдуард Латыпов, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах. Его время - 33:07,9.

Второе место с отставанием в 26,4 сек занял белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский (два промаха).

Третьим стал еще один россиянин Василий Томшин (1), проигравший победителю 43,7 секунды.

Этап в Белоруссии завершится 23 января двумя масс-стартами.