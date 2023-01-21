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Латыпов выиграл гонку преследования Кубка Содружества

Россиянин стартовал третьим по итогам спринта.
21 января 2023 15:05
автор: Александр Поволоцкий

В Раубичах завершилась мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка Содружества по биатлону.

Победителем соревнований стал представитель России Эдуард Латыпов, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах. Его время - 33:07,9.

Второе место с отставанием в 26,4 сек занял белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский (два промаха).

Третьим стал еще один россиянин Василий Томшин (1), проигравший победителю 43,7 секунды.

Этап в Белоруссии завершится 23 января двумя масс-стартами.

источник: «Советский спорт»
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