«В начале последнего круга все уже поздравляли». Латыпов - о победе в гонке преследования в Раубичах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов отреагировал на победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Напомним, что 28-летний спортсмен стал первым, допустив два промаха.

«Получилось сделать все, что хотел. На стрельбе, на третьем рубеже, немного дал лишнего, чуть габариты не прошли, но на последней стойке собрался. В начале последнего круга все уже поздравляли, но нужно бежать до финиша. Только тогда ты можно быть спокойным», — заявил Латыпов после гонки.

Завтра, 22 января, в Белоруссии пройдут гонки с общего старта.