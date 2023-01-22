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Куклина и Томшин выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества

Соревнования проходят в Раубичах (Белоруссия).
22 января 2023 15:12
автор: Александр Евграфов

Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла масс-старт на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходит в белорусских Раубичах. Она преодолела дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 54,7 секунды, отстреляв без промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место у Елизаветы Каплиной, отставшей на 5,1 секунды и допустившей два промаха, третьей стала Екатерина Носкова с отставанием 6,6 секунды и двумя промахами.

В мужском масс-старте победил Василий Томшин. Его результат на 15-километровой дистанции составил 33 минуты 43,1 секунды. Томшин отстрелял без промахов на четырех огневых рубежах. Второе место у белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского, стрелявшего без промахов, но отставшего на 1,4 секунды, замкнул тройку лучших его соотечественник Никита Лобастов (+2,2 секунды; без промахов).

источник: «Советский спорт»
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