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Эдуард Латыпов: Сейчас на Кубке мира я бы показывал неплохие результаты

Российские биатлонисты пока отстранены от международных соревнований.
26 января 2023 13:16
автор: Александр Поволоцкий

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свою физическую форму на данный момент.

Сегодня спортсмен выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка Содружества в Белоруссии.

Напомним, что ранее тренер сборной России Юрий Каминский заявил, что Эдуард мог бы сейчас бороться за медали на этапах Кубка мира.

«Мы сейчас в неведении, потому что не знаем, как бегут иностранные соперники. Можем лишь посмотреть по телетрансляции, как они бегут. По внутренним ощущениям, конечно, могу бороться. У меня были бы неплохие результаты и на Кубке мира сейчас», — заявил Латыпов после гонки в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что женский спринт на этапе Кубка Содружества пройдет 27 января.

источник: «Советский спорт»
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