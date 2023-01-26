Эдуард Латыпов: Сейчас на Кубке мира я бы показывал неплохие результаты

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свою физическую форму на данный момент.
Сегодня спортсмен выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка Содружества в Белоруссии.
Напомним, что ранее тренер сборной России Юрий Каминский заявил, что Эдуард мог бы сейчас бороться за медали на этапах Кубка мира.
«Мы сейчас в неведении, потому что не знаем, как бегут иностранные соперники. Можем лишь посмотреть по телетрансляции, как они бегут. По внутренним ощущениям, конечно, могу бороться. У меня были бы неплохие результаты и на Кубке мира сейчас», — заявил Латыпов после гонки в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что женский спринт на этапе Кубка Содружества пройдет 27 января.
источник: «Советский спорт»