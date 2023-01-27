Казакевич выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

Спортсменка преодолела дистанцию за 22.57,2 минуты, чисто отстреляв чисто на обоих огневых рубежах. Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова, совершившая один промах и отставшая от победительницы на 2,9 секунды. Третьей финишировала Тамара Дербушева (+13,5) с нулем на стрельбище.

Накануне в аналогичной дисциплине у мужчин успех праздновал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи, Беларусь

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Ирина Казакевич (Россия) – 22.57,2 (1 промах).

2. Динара Смольская-Алимбекова (Беларусь) – отставание +2,9 (0 промахов).

3. Тамара Дербушева (Россия) +13,5 (0 промахов).

4. Виктория Сливко (Россия) +20,2 (1 промах).

5. Наталья Гербулова (Россия) +28,3 (1 промах).

6. Екатерина Носкова (Россия) +38,8 (1 промах).