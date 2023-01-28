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Латыпов выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества

Бронзовый призер Олимпиады 2022 года допустил три промаха на четырех огневых рубежах.
28 января 2023 12:37
автор: Александр Евграфов

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. Бронзовый призер Олимпиады-2022 преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 48,6 секунды.

Вторым финишировал представитель Белоруссии Антон Смольский, отстав от победителя на 18,5 секунд, третьим – россиянин Даниил Серохвостов (18,6 секунды). Все трое призеров допустили по три промаха на четырех огневых рубежах.

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах, в котором принимают участие российские и белорусские биатлонисты завершится 29 января.

источник: «Советский спорт»
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