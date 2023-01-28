Алимбекова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская стала победительницей субботней женской гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Спортсменка преодолела дистанцию за 29.41,5 минут, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала Виктория Сливко, пробежавшая с Динарой в одни ноги, но дважды промахнувшаяся и уступившая ей 44,9 секунды. Замкнула тройку призеров другая россиянка - Ирина Казакевич (+1.16,9, четыре промаха), выигравшая спринт накануне.

Напомним, ранее у мужчин сильнейшим оказался трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов, сделавший таким образом «золотой дубль».