Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в гонке с общего старта на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Отметим, что 28-летний спортсмен преодолел 15 км за 33 минуты 59,6 секунды. Эдуард не допустил ни одного промаха.

Вторым финишировал еще один россиянин Даниил Серохвостов. Он допустил три промаха и проиграл победителю 29,6 секунды. Третьим стал белорус Антон Смольский (+29,8 секунды, два промаха).

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