«Скорее весело, чем неприятно»: Йоханнес Бе ответил Резцовой на сравнение норвежцев с тараканами

Трехкратный олимпийский чемпион в биатлоне Йоханнес Бе прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой, назвавшей норвежских биатлонистов тараканами.

«Нет, это, безусловно, неприятный комментарий сам по себе. Но то, что исходит с этого фронта, входит в одно ухо и вылетает из другого. Они придумывают множество захватывающих утверждений и высказываний, и читать их скорее весело, чем неприятно», - приводит слова Бе норвежская пресса.

Напомним, ранее братья Бе высказались против допуска российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, на что Резцова заявила, что они «лезут везде, как противные тараканы».

В то же время, в МОК допустили скорое возвращение россиян на международную арену.