Вильхельм назвала бессмысленным отстранение российских спортсменов

Бывшая прославленная немецкая биатлонистка Кати Вильхельм прокомментировала отстранение российских спортсменов.

«Я думаю, правильным будет пересмотреть решение, потому что конфликт развязывают не спортсмены. Какой смысл в отстранении российских биатлонистов?» - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Напомним, что российский и белорусские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность атлетов до Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.