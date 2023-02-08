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Вильхельм назвала бессмысленным отстранение российских спортсменов

Россияне не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
08 февраля 2023 14:59

Бывшая прославленная немецкая биатлонистка Кати Вильхельм прокомментировала отстранение российских спортсменов.

«Я думаю, правильным будет пересмотреть решение, потому что конфликт развязывают не спортсмены. Какой смысл в отстранении российских биатлонистов?» - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Напомним, что российский и белорусские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность атлетов до Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

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Вильхельм назвала бессмысленным отстранение российских спортсменов
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