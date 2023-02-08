Нойнер - об отстранении россиян: Я рассматриваю каждого спортсмена, независимо от его национальности

Бывшая немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер поделилась мнением об отстранении российских спортсменов.

«Я всегда рассматриваю каждого спортсмена, независимо от его национальности. Не каждый россиянин может что-то сделать в сложившейся ситуации. Но спорт тоже политичен», - приводит слова Нойнер зарубежная пресса.

Напомним, что российский и белорусские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. Ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность атлетов до Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.