Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на чемпионате мира, который проходит в немецком Оберхофе. Национальную команду представляли Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе.

На втором месте расположились спортсмены из Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель). Тройку лучших замкнули французские атлеты (Жюлья Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе).

Напомним, что следующая гонка состоится 10 февраля - женский спринт на 7,5 км.