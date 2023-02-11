Йоханнес Бе стал 14-кратным чемпионом мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал 14-кратным чемпионом мира, победив в спринтерской гонке на чемпионате мира в немецком Обехофе.

Все три призовых места в спринтерской гонке заняли норвежские спортсмены. Бе преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 21,7 секунды, лишь раз промахнувшись на двух огневых рубежах. Серебряную медаль выиграл его брат – Тарьей Бе, отстрелявший без промахов, но отставший на 14,8 секунды, третьим Стурла Легрейд, отставший на 39,9 секунды (1 промах).

Бе обошел француза Мартена Фуркада по числу чемпионских титулов. Их у него стало 14. Больше чемпионских титулов лишь у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена - 20. Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля.