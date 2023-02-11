Губерниев обвинил Йоханнеса Бе в дискриминации россиян по национальному признаку

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада, в котором тот считает не обоснованными санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

Напомним, француз заявил, что россиян и белорусов необходимо вернуть на международную арену.

В то же время Губерниев прошелся по норвежцу Йоханнесу Бе, который ратует за дальнейшее отстранение атлетов из России и Белоруссии.

«А Йоханнес Бе против! Стало быть, норвежец поддерживает дискриминацию по национальному происхождению… Увы и ах», - написал в своем телеграм-канале журналист и телеведущий.