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Братья Бе заразились коронавирусом и могут пропустить этап Кубка мира

У обоих биатлонистов отсутствуют симптомы заболевания, но положительный тест на коронавирус.
06 марта 2023 12:45
автор: Александр Евграфов

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё заразились коронавирусом и покинули чешское Нове-Место, где проходил этап Кубка мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Норвегии.

У обоих спортсменов болезнь протекает бессимптомно, но тесты подтвердили положительный результат на коронавирус. Ранее сообщалось, что у обоих спортсменов были условно положительные тесты, но они были допущены к старту.

Как отмечают в Союзе биатлонистов Норвегии, к концу недели братья Бе смогут выступить на этапе Кубка мира в Эстерсунде, стартующем в четверг.

Завершится сезон Кубка мира этапом в норвежском Холменколлене.

Братья Бе заразились коронавирусом и могут пропустить этап Кубка мира
У обоих биатлонистов отсутствуют симптомы заболевания, но положительный тест на коронавирус.
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