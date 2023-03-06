Братья Бе заразились коронавирусом и могут пропустить этап Кубка мира

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё заразились коронавирусом и покинули чешское Нове-Место, где проходил этап Кубка мира, сообщается на сайте Союза биатлонистов Норвегии.

У обоих спортсменов болезнь протекает бессимптомно, но тесты подтвердили положительный результат на коронавирус. Ранее сообщалось, что у обоих спортсменов были условно положительные тесты, но они были допущены к старту.

Как отмечают в Союзе биатлонистов Норвегии, к концу недели братья Бе смогут выступить на этапе Кубка мира в Эстерсунде, стартующем в четверг.

Завершится сезон Кубка мира этапом в норвежском Холменколлене.