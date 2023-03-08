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Евгений Гараничев: Кубок Содружества — хорошая альтернатива международным стартам

Шестой этап соревнований пройдет с 9 по 12 марта в Тюмени.
08 марта 2023 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке Евгений Гараничев высказался о Кубке Содружества по биатлону.

Напомним, что в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

«В данной ситуации — это хорошая альтернатива. Такое непростое время, где-то же нужно проверить уровень подготовки спортсменов. В Кубке Содружества будут участвовать представители сборной Беларуси. До международной изоляции они, как и мы, показывали высокие результаты. Белорусы окажут достойную конкуренцию», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».

источник: АСН «Тюменская Арена»
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