Евгений Гараничев: Кубок Содружества — хорошая альтернатива международным стартам

Бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке Евгений Гараничев высказался о Кубке Содружества по биатлону.

Напомним, что в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

«В данной ситуации — это хорошая альтернатива. Такое непростое время, где-то же нужно проверить уровень подготовки спортсменов. В Кубке Содружества будут участвовать представители сборной Беларуси. До международной изоляции они, как и мы, показывали высокие результаты. Белорусы окажут достойную конкуренцию», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».