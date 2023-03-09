Носкова выиграла женский спринт на этапе Кубка Содружества

Екатерина Носкова стала победительницей женского спринта в рамках шестого этапа Кубка Содружества по биатлону в Тюмени.

Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 20.53,6 минут. Второй финишировала Виктория Сливко, отстрелявшая чисто и отставшая на три секунды.

Замкнула тройку призеров Анастасия Шевченко (+9,3, 0 промахов).

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Екатерина Носкова (Россия) — 20.53,6 (1 промах).

2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 3,0 секунды (0).

3. Анастасия Шевченко (Россия) +9,3 (0).

4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) +14,9 (0).