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Юрлова-Перхт довольна своим участием в Кубке Содружества

Спортсменка показала скромный результат в спринте.
09 марта 2023 10:50
автор: Александр Шульгин

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое участие в шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Я готовилась к этим стартам с детьми в Санкт-Петербурге и, конечно же, с личным тренером. И после перерыва в официальных стартах испытываю только радость, потому что уже забыла, что такое мандраж. Радость от того, что трибуны полные, радость от встречи с девчонками и от всей атмосферы соревнований. Я в этом сезоне с удовольствием следила за российскими стартами, которые мне удавалось посмотреть. Довольно-таки хорошо знаю всех девчонок, и очень здорово, что все они меняются между собой и занимают места на пьедестале», - приводит слова спортсменки пресс-служба СБР.

Напомним, в спринтерской гонке биатлонистка показала 13-й результат. Победительницей стала Екатерина Носкова.

Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 20.53,6 минут. Второй финишировала Виктория Сливко, отстрелявшая чисто и отставшая на три секунды.

Замкнула тройку призеров Анастасия Шевченко (+9,3, 0 промахов).

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
Юрлова-Перхт довольна своим участием в Кубке Содружества
Спортсменка показала скромный результат в спринте.
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