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Вирер победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Соревнования проходят в Эстерсунде.
09 марта 2023 17:17

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 41 минуту 19,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

На втором месте расположилась еще одна итальянка Лиза Виттоцци (+ 25,5 секунды; 0 промахов). Тройку лучших замкнула немка Дениз Херрман-Вик (+1.38,8; 1 промах).

Напомним, что в 18:20 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка.

источник: «Советский спорт»
Вирер победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Соревнования проходят в Эстерсунде.
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