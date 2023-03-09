Итальянская биатлонистка Доротея Вирер победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 41 минуту 19,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

На втором месте расположилась еще одна итальянка Лиза Виттоцци (+ 25,5 секунды; 0 промахов). Тройку лучших замкнула немка Дениз Херрман-Вик (+1.38,8; 1 промах).

Напомним, что в 18:20 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка.