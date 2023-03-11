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Латыпов стал победителем Кубка содружества-2022/23

Российский спортсмен выиграл предпоследнюю гонку турнира.
11 марта 2023 13:25
автор: Максим Скороходов

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на шестом этапе Кубка содружества, который завершается в Тюмене.

Латыпов допустил три промаха на четырех огневых рубежах, опередив ближайшего соперника соотечественника Даниила Серохвостова на 55,1 секунду, тот пробежал четырех штрафных круга.

На финише Александр Поварницын (+1:12,3) выиграл борьбу за бронзу у Петра Пащенка (+1:12,4), оба совершили по две ошибки на рубеже.

Латыпов дострочно выиграл общий зачет турнира, он заработал 1697 очков, а у идущего вторым белоруса Антона Смольского (снялся с гонки преследования) - 1481. Третьим идет Саид Халили, который отстает от Смолького на 15 очков.

Завтра Кубок содружества завершится двумя масс-стартами.

источник: «Советский спорт»
Латыпов стал победителем Кубка содружества-2022/23
Российский спортсмен выиграл предпоследнюю гонку турнира.
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