Латыпов стал победителем Кубка содружества-2022/23

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на шестом этапе Кубка содружества, который завершается в Тюмене.

Латыпов допустил три промаха на четырех огневых рубежах, опередив ближайшего соперника соотечественника Даниила Серохвостова на 55,1 секунду, тот пробежал четырех штрафных круга.

На финише Александр Поварницын (+1:12,3) выиграл борьбу за бронзу у Петра Пащенка (+1:12,4), оба совершили по две ошибки на рубеже.

Латыпов дострочно выиграл общий зачет турнира, он заработал 1697 очков, а у идущего вторым белоруса Антона Смольского (снялся с гонки преследования) - 1481. Третьим идет Саид Халили, который отстает от Смолького на 15 очков.

Завтра Кубок содружества завершится двумя масс-стартами.