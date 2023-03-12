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Гореева выиграла последнюю гонку Кубка Содружества, победительницей турнира стала Алимбекова

Женщины завершали сезон масс-стартом.
12 марта 2023 09:50
автор: Максим Скороходов

В Тюмени биатлонистки провели последнюю гонку в Кубка Содружества сезона-2022/23, а именно масс-старт.

Победила Анастасия Гореева, совершившая два промаха на четырех огневых рубежах, она на 12,2 секунды опередила Наталью Гербулову, ставшую с двумя штрафными кругами второй.

Екатерина Носкова, несмотря на четыре промаха, заняла третье место, уступив победительнице 22,3 секунды.

Отметим, что в общем зачете победу одержала белоруска Динара Алимбекова-Смольская (1750 очков). Дальше в топ-10 идут россиянки, второй стала Виктория Сливко (1680), а третьей - Ирина Казакевич (1672).

источник: «Советский спорт»
Гореева выиграла последнюю гонку Кубка Содружества, победительницей турнира стала Алимбекова
Женщины завершали сезон масс-стартом.
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