Гореева выиграла последнюю гонку Кубка Содружества, победительницей турнира стала Алимбекова

В Тюмени биатлонистки провели последнюю гонку в Кубка Содружества сезона-2022/23, а именно масс-старт.

Победила Анастасия Гореева, совершившая два промаха на четырех огневых рубежах, она на 12,2 секунды опередила Наталью Гербулову, ставшую с двумя штрафными кругами второй.

Екатерина Носкова, несмотря на четыре промаха, заняла третье место, уступив победительнице 22,3 секунды.

Отметим, что в общем зачете победу одержала белоруска Динара Алимбекова-Смольская (1750 очков). Дальше в топ-10 идут россиянки, второй стала Виктория Сливко (1680), а третьей - Ирина Казакевич (1672).