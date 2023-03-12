Вирер победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер победила в масс-старте на восьмом этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в шведском Эстерсунде.

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км, не допустив промахов на четырех огневых рубежах, за 31 минуту 58,5 секунды.

Второй финишировала французская лыжница Лу Жанмонно, уступившая лидеру 6,3 секунды. Тройку лучших замкнула лидер общего зачета Кубка мира француженка Жулия Симон, которая допустила один промах, отстав на 11,1 секунды.

Заключительный этап Кубка мира состоится в норвежском Холменколлене 16-19 марта.