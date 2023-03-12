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Вирер победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Восьмой этап Кубка мира завершится в воскресенье.
Вирер победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
12 марта 2023 15:45
автор: Александр Евграфов

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер победила в масс-старте на восьмом этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в шведском Эстерсунде.

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км, не допустив промахов на четырех огневых рубежах, за 31 минуту 58,5 секунды.

Второй финишировала французская лыжница Лу Жанмонно, уступившая лидеру 6,3 секунды. Тройку лучших замкнула лидер общего зачета Кубка мира француженка Жулия Симон, которая допустила один промах, отстав на 11,1 секунды.

Заключительный этап Кубка мира состоится в норвежском Холменколлене 16-19 марта.

Вирер победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Вирер победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Восьмой этап Кубка мира завершится в воскресенье.
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