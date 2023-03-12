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Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде

В гонке не принимали участия братье Бе.
12 марта 2023 18:46
автор: Александр Поволоцкий

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выиграл гонку с общего старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Победитель преодолел дистанцию за 35 минут и 17 секунд. Кристиансен не допустил ошибок на огневых рубежах.

Вторым финишировал еще один норвежец Йоханннес Дале. Тройку призеров замкнул француз Эрик Перро.

Кубок мира.

8-й этап.

Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Масс-старт. 15 км.

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 35.17,0 (0 промахов)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +9,1 (1)

3. Эрик Перро (Франция) — +12,3 (1)

4. Михал Крчмар (Чехия) — +16,2 (1)

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) — +17,7 (1)

6. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +28,1 (1)...

источник: «Советский спорт»
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