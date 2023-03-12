Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выиграл гонку с общего старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Победитель преодолел дистанцию за 35 минут и 17 секунд. Кристиансен не допустил ошибок на огневых рубежах.
Вторым финишировал еще один норвежец Йоханннес Дале. Тройку призеров замкнул француз Эрик Перро.
Кубок мира.
8-й этап.
Эстерсунд (Швеция)
Мужчины. Масс-старт. 15 км.
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 35.17,0 (0 промахов)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +9,1 (1)
3. Эрик Перро (Франция) — +12,3 (1)
4. Михал Крчмар (Чехия) — +16,2 (1)
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) — +17,7 (1)
6. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +28,1 (1)...
источник: «Советский спорт»