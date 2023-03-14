Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанн объявила о завершении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира Марте Олсбю-Ройселанн объявила о завершении карьеры, сообщают норвежские СМИ.

Старты на домашнем этапе в Холменколлене станут для 32-летней спортсменки заключительными в сезоне и карьере.

«Я всегда ставила во главу угла тяжелую спортивную жизнь, а спорт высших достижений – это экстрим. Но это и стоило того во многих отношениях. Именно из-за жестких приоритетов и стремления к цели, у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому, и думаю, что мое тело это оценит», - цитирует биатлонистку сайт Норвежской ассоциации биатлона.

Марте Олсбю-Ройселанн является действующей обладательницей большого Хрустального глобуса.