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Йоханнес Бе выиграл спринт на заключительном этапе Кубка мира и побил собственный рекорд

На счету норвежца 17 побед за сезон.
16 марта 2023 18:48
автор: Александр Евграфов

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бе победил в спринте на девятом, заключительном этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия).

Он преодолел дистанцию за 25 минут 13 секунд, допустив один промах. На втором месте финишировал швед Мартин Понсилуома, стрелявший без промахов, но отставший на 23,9 секунды. Замкнул тройку лучших немец Бенедикт Долль (+28,9 секунд).

Победа Бе стала для него 17-й в сезоне. Он побил собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19, когда он выиграл 16 гонок.

источник: «Советский спорт»
Йоханнес Бе выиграл спринт на заключительном этапе Кубка мира и побил собственный рекорд
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