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Симон выиграла малый Хрустальный глобус в зачете Кубка мира

Француженка победила в общем зачете после отмены пасьюта на заключительном этапе турнира.
17 марта 2023 19:34
автор: Александр Евграфов

Француженка Жюлия Симон завоевала малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования Кубка мира сезона‑2022/23, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Организаторы заключительного этапа в норвежском Холменколлене из-за сильного снегопада сначала перенесли женскую спринтерскую гонку на 18 марта, а затем из-за этого отменили последнюю в сезоне гонку преследования, назначенную на субботу.

В связи с этим были подведены итоги сезона в зачете гонок преследования. У Симон – 373 очка, второй стала шведка Эльвира Эберг, набравшая 350 очков, третьей – итальянка Доротея Вирер с 285 очками.

Симон является двукратной чемпионкой мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Она лидирует в общем зачете Кубка мира за две гонки до окончания сезона.

источник: «Советский спорт»
Симон выиграла малый Хрустальный глобус в зачете Кубка мира
Француженка победила в общем зачете после отмены пасьюта на заключительном этапе турнира.
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