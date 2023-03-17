Симон выиграла малый Хрустальный глобус в зачете Кубка мира

Француженка Жюлия Симон завоевала малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования Кубка мира сезона‑2022/23, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Организаторы заключительного этапа в норвежском Холменколлене из-за сильного снегопада сначала перенесли женскую спринтерскую гонку на 18 марта, а затем из-за этого отменили последнюю в сезоне гонку преследования, назначенную на субботу.

В связи с этим были подведены итоги сезона в зачете гонок преследования. У Симон – 373 очка, второй стала шведка Эльвира Эберг, набравшая 350 очков, третьей – итальянка Доротея Вирер с 285 очками.

Симон является двукратной чемпионкой мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Она лидирует в общем зачете Кубка мира за две гонки до окончания сезона.