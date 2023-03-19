Норвежец Кристиансен стал обладателем малого Хрустального глобуса

Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Ветле Кристиансен завоевал малый Хрустальный глобус, выиграв в зачете масс-стартов Кубка мира.

На заключительном этапе в норвежском Холменколлене Кристиансен занял третье место в масс-старте. В четырех гонках, что шли в общий зачет, биатлонист набрал 270 очков, обойдя своих соотечественников Йоханнес Бё (240 очков), который выиграл Большой хрустальный глобус, и Стурлу Легрейда (208).

Кристиансен является трехкратным чемпионом мира и обладателем малого Хрустального глобуса за победу в зачете индивидуальных гонок в сезоне-2022/23. В общем зачете Кубка мира в этом сезоне 30-летний биатлонист стал третьим.