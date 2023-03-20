Бывший тренер сборной Франции по биатлону рассказал о проблемах в команде

Бывший тренер мужской сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться одному из лидеров национальной команды Эмельену Жаклену в текущем сезоне.

«Есть спортсмен, страдающий депрессией уже полтора года, мы его вели и сделали больше, чем было возможно. Мы вкладываем всю свою энергию, иногда даже чересчур. Мы слишком старались вернуть его на верный путь, а здесь речь о болезни. Надо сказать это вслух – это депрессия. Мы поддерживали его, это продолжается уже полтора года», - приводит слова специалиста французская пресса.

Кроме того, он признался, что тренерский штаб французов предупреждал другого лидера команды - Кентена Фийон-Майе о возможных трудностях текущего сезона, однако тот не послушал наставников и в итоге в канун Рождества заболел коронавирусом.