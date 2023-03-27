Поршнев выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Никита Поршнев стал чемпионом России в спринте на стартовавшем в Ханты-Мансийске национальном первенстве по биатлону.

Поршнев преодолел дистанцию за 26.25.5 минут, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Серебро досталось Даниилу Серохвоству, который один раз промахнулся и уступил победителю 10,7 секунды.

Бронзовым призером стал Эдуард Латыпов (+18,5, один промах).

Четвертое место также с одним неточным выстрелом занял белорус Антон Смольский. Добавим, что спортсмены из республики также принимают участие в турнире.