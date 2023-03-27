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СМИ: Бьорндален может возглавить сборную Франции

Ранее норвежец работал с командой Китая.
27 марта 2023 11:20
автор: Александр Шульгин

Восьмикратный олимпийский чемпион в биатлоне Уле-Айнар Бьорндален может возглавить мужскую сборную Франции.

«Это хорошая команда с фантастическими спортсменами. Там много талантливых биатлонистов, так что для любого специалиста будет привилегией работать в сборной Франции», - приводит слова легендарного норвежца зарубежная пресса.

Напомним, ранее Бьорндален работал со сборной Китая вместе со своей супругой - трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой.

Добавим, что ранее Венсан Виттоз и Патрик Фавр, занимавшие посты наставников французов, подали в отставку в связи с тем, что спортсмены перестали их слушаться и готовились к стартам самостоятельно.

СМИ: Бьорндален может возглавить сборную Франции
Ранее норвежец работал с командой Китая.
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