СМИ: Бьорндален может возглавить сборную Франции

Восьмикратный олимпийский чемпион в биатлоне Уле-Айнар Бьорндален может возглавить мужскую сборную Франции.

«Это хорошая команда с фантастическими спортсменами. Там много талантливых биатлонистов, так что для любого специалиста будет привилегией работать в сборной Франции», - приводит слова легендарного норвежца зарубежная пресса.

Напомним, ранее Бьорндален работал со сборной Китая вместе со своей супругой - трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой.

Добавим, что ранее Венсан Виттоз и Патрик Фавр, занимавшие посты наставников французов, подали в отставку в связи с тем, что спортсмены перестали их слушаться и готовились к стартам самостоятельно.