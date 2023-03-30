Сливко и Гараничев стали победителями сингл-микста на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Виктория Сливко и Евгений Гараничев выиграли золото в сингл-миксте в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Манчсийске.

Спортсмены преодолел дистанцию за 36.44.4 минуты, потратив пять дополнительных патронов и заехав на штрафной круг. Серебро досталось Екатерине Юрловой-Перхт и Максиму Цветкову, которые промахнулись семь раз, но обошлись без лишних кругов (+10,0 секунд).

Бронзу завоевали Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов (+15,8 секунды, 11 дополнительных патронов).

В 12.00 по московскому времени стартует смешанная эстафета.