Сборная ХМАО-Югра выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Сборная ХМАО-Югра выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
В состав команды вошли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко и Никита Поршнев. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:12.42,6, потратив 12 дополнительных патронов.
Второе место заняла команда Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, +25,5, восемь дополнительных патронов.
Бронза досталась ХМАО-ЮГРА-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов, +41,6, два штрафных круга и 14 дополнительных патронов).
Ранее Виктория Сливко и Евгений Гараничев выиграли сингл-микст.
источник: «Советский спорт»