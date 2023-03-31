Кристина Резцова родила второго ребенка, девочку назвали Полиной

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в биатлоне Кристина Резцова во второй раз стала мамой.

Как сообщает телеграм-канал СБР, спортсменка родила девочку Полину. Рост малышки 51 см, вес - 3310 гр. Отметим, что первенца Кристина родила в 2021 году.

Ранее в некоторых СМИ уже появлялись сообщения о том, что Резцова родила, однако точность внес комментатор Дмитрий Губерниев, заявивший, что поздравлять спортсменку пока рано.

В текущем сезоне российские биатлонисты не были допущены до участия в международных соревнованиях.