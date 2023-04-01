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Команда Ирины Казакевич победила в женской эстафете на чемпионате России

Биатлонистка Наталия Шевченко стала трехкратной чемпионкой России.
01 апреля 2023 11:07
автор: Александр Евграфов

Команда Свердловской области в составе Тамары Дербушевой, Ирины Казакевич, Наталии и Анастасии Шевченко победила в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 54,2 секунды, использовав восемь дополнительных патронов и пробежав два штрафных круга. Второй финишировала команда Московской области в составе Полины Шевниной, Юлии Дроздовой, Кристины Павлушиной и Анастасии Гореевой. Они отстали от победителей на 2 минуты 36,4 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 18 доппатронов. Бронзовые медали взяли Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова и Ксения Довгая из сборной ХМАО-Югры (+2.58,3; 6 штрафных кругов, 14 доппатронов).

Для Наталии Шевченко эта победа стала третьей на чемпионате России. Ранее она побеждала в спринте на 7,5 км и в гонке преследования на 10 км.

источник: «Советский спорт»
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