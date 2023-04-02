«Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише». Бабиков - об эстафете на чемпионате России

Антон Бабиков прокомментировал результат мужской эстафеты на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Напомним, что победу одержала команда ХМАО-Югра. На финише Эдуард Латыпов из сборной Республики Башкортостан опередил Антона Смольского, представляющего Белоруссию.

«Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише. Просто сегодня такое скольжение, при котором очень сложно рассчитывать на какой‑то финишный спурт. Финиш совсем не накатан, там мокрый и талый снег, поэтому, когда тебя догоняют, очень сложно доезжать», - цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Добавим, что Антон бежал второй этап за Башкирию.