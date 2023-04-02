ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише». Бабиков - об эстафете на чемпионате России

Биатлонист стал серебряным призером ЧР.
02 апреля 2023 15:40
автор: Александр Поволоцкий

Антон Бабиков прокомментировал результат мужской эстафеты на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Напомним, что победу одержала команда ХМАО-Югра. На финише Эдуард Латыпов из сборной Республики Башкортостан опередил Антона Смольского, представляющего Белоруссию.

«Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише. Просто сегодня такое скольжение, при котором очень сложно рассчитывать на какой‑то финишный спурт. Финиш совсем не накатан, там мокрый и талый снег, поэтому, когда тебя догоняют, очень сложно доезжать», - цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Добавим, что Антон бежал второй этап за Башкирию.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише». Бабиков - об эстафете на чемпионате России
Биатлонист стал серебряным призером ЧР.
02.04.2023 15:40
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России
02.04.2023 14:33
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Казакевич выиграла масс-старт на чемпионате России
Сегодня заключительный день турнира.
02.04.2023 09:46
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Латыпов победил в масс-старте на чемпионате России
Чемпионат России проходит в Ханты-Мансийске.
01.04.2023 12:59
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Команда Ирины Казакевич победила в женской эстафете на чемпионате России
Биатлонистка Наталия Шевченко стала трехкратной чемпионкой России.
01.04.2023 11:07
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Кристина Резцова родила второго ребенка, девочку назвали Полиной
Биатлонистка пропустила текущий сезон в связи с декретным отпуском.
31.03.2023 10:49
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Сборная ХМАО-Югра выиграла смешанную эстафету на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Ранее состоялись соревнования в сингл-миксте.
30.03.2023 13:41
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Сливко и Гараничев стали победителями сингл-микста на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Новоиспеченные чемпионы умудрились заехать на штрафной круг.
30.03.2023 11:42
Биатлон
автор: Александр Шульгин
«Хотела четыре нуля на рубежах». Шевченко - о победе в гонке преследования на ЧР
Ранее спортсменка занималась лыжными гонками.
28.03.2023 14:07
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Шевченко сделала «золотой дубль», победив на чемпионате России после спринта в гонке преследования
Год назад спортсменка перешла из лыж в биатлон.
28.03.2023 12:44
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика