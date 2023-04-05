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Поршнев выиграл в рамках чемпионата России биатлонный марафон на 40 км

В Тюмени прошла гонка с восемью огневыми рубежами.
05 апреля 2023 10:52
автор: Максим Скороходов

В Тюмени завершился большой масс-старт на 40 км в рамках чемпионата России по биатлону.

Победу в нем одержал Никита Поршнев, он совершил три промаха на восемью огневых рубежах.

Вторым с отставанием в 1 минуту 16,8 секунд и аналогичным количеством штрафа стал Карим Халили

Третье место занял Антон Бабиков (+1:33,7), четвертое, также призовое, - Александр Поварницын (+1:36,3). Оба совершили по семь промахов.

Чемпионат России завершится 6 апреля женским марафоном на 30 км.

источник: «Советский спорт»
Поршнев выиграл в рамках чемпионата России биатлонный марафон на 40 км
В Тюмени прошла гонка с восемью огневыми рубежами.
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