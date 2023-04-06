Сливко выиграла марафон в рамках чемпионата России по биатлону

Чемпионат России по биатлону-2023 завершился женским масс-стартом на 30 км.

Победу в нем одержала Виктория Сливко, сделав четыре промаха на восемью огневых рубежах.

Она на 2 минуты и 0,3 секунды опередила Анастасию Егорову, завоевавшую с 11 промахами второе место, и на 2 минуты и 47,6 секунду Ирину Казакевич, ставшую с десятью штрафами третьей.

Добавим, что на чемпионате России в марафонах награждают четырех спортсменок. Последнее призовое место с пятью промахами заняла Тамара Дербушева (+3:55,6).