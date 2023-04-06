ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сливко выиграла марафон в рамках чемпионата России по биатлону

Гонка прошла в Увате.
06 апреля 2023 10:52
автор: Максим Скороходов

Чемпионат России по биатлону-2023 завершился женским масс-стартом на 30 км.

Победу в нем одержала Виктория Сливко, сделав четыре промаха на восемью огневых рубежах.

Она на 2 минуты и 0,3 секунды опередила Анастасию Егорову, завоевавшую с 11 промахами второе место, и на 2 минуты и 47,6 секунду Ирину Казакевич, ставшую с десятью штрафами третьей.

Добавим, что на чемпионате России в марафонах награждают четырех спортсменок. Последнее призовое место с пятью промахами заняла Тамара Дербушева (+3:55,6).

источник: «Советский спорт»
Топовый французский биатлонист выступил за возвращение российских спортсменов
Включая ближайшую Олимпиаду.
06.04.2023 11:24
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Сливко выиграла марафон в рамках чемпионата России по биатлону
Гонка прошла в Увате.
06.04.2023 10:52
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Латыпова признали лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23
При голосовании учитывались выступления спортсменов на Кубке и чемпионате России, а также Кубке Содружества . 
05.04.2023 22:17
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Поршнев выиграл в рамках чемпионата России биатлонный марафон на 40 км
Поршнев выиграл в рамках чемпионата России биатлонный марафон на 40 км
В Тюмени прошла гонка с восемью огневыми рубежами.
05.04.2023 10:52
Биатлон
автор: Максим Скороходов
«Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише». Бабиков - об эстафете на чемпионате России
Биатлонист стал серебряным призером ЧР.
02.04.2023 15:40
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России
02.04.2023 14:33
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Казакевич выиграла масс-старт на чемпионате России
Сегодня заключительный день турнира.
02.04.2023 09:46
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Латыпов победил в масс-старте на чемпионате России
Чемпионат России проходит в Ханты-Мансийске.
01.04.2023 12:59
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Команда Ирины Казакевич победила в женской эстафете на чемпионате России
Биатлонистка Наталия Шевченко стала трехкратной чемпионкой России.
01.04.2023 11:07
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Кристина Резцова родила второго ребенка, девочку назвали Полиной
Биатлонистка пропустила текущий сезон в связи с декретным отпуском.
31.03.2023 10:49
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика