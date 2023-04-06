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Топовый французский биатлонист выступил за возвращение российских спортсменов

Включая ближайшую Олимпиаду.
06 апреля 2023 11:24
автор: Максим Скороходов

Французский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен считает, что российских и белорусских спортсменов независимо от вида нужно вернуть на международную арену.

«Они не имеют никакого отношения к текущей политической ситуации. В спортивном плане мне не хватает россиян и белорусов. Без этих двух ведущих наций остается неприятное послевкусие. Спорт стремится содействовать миру и сближению народов. Так что я считаю, что к Олимпиаде в Париже их нужно вернуть. Это показало бы сплоченность спортивного мира», - сказал Жаклен в интервью L’Equipe.

Добавим, что ранее Международный олимпийский комитет призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.

источник: L'Equipe
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