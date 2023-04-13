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Бывший российский биатлонист Лобастов раскрыл детали своего перехода в сборную Белоруссии

Никита Лобастов является одним из лидеров национальной команды соседнего государства.
13 апреля 2023 09:27
автор: Александр Шульгин

Бывший российский биатлонист Никита Лобастов рассказал, как состоялся его переход в сборную Белоруссии.

«В России у меня была достаточно сложная ситуация, низкие результаты, и отобраться в национальную команду было для меня чем-то заоблачным. Решил съездить в Беларусь. Меня не сразу взяли в команду, а пригласили на просмотр, то есть я приехал, прошел все медицинские обследования, спортивные тесты, чуть-чуть поработал в команде, и только потом появилась ясность, что меня действительно готовы взять», - приводит слова Лобастова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне все российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях. При этом в России и Белоруссии параллельно проводились национальные чемпионаты и Кубок Содружества, призванные компенсировать спортсменам этапы Кубка мира и IBU.

источник: Чемпионат.com
Бывший российский биатлонист Лобастов раскрыл детали своего перехода в сборную Белоруссии
Никита Лобастов является одним из лидеров национальной команды соседнего государства.
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