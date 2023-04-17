ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В Норвегии открыли дело о коррупции в отношении экс-главы IBU Бессеберга

Функционер возглавлял организацию с 1993 по 2018 год.
В Норвегии открыли дело о коррупции в отношении экс-главы IBU Бессеберга
17 апреля 2023 15:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлении при генеральном прокуроре Норвегии предъявило официальное обвинение бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу в коррупции при отягчающих обстоятельствах.

Обвиняют функционера в получении взяток в виде часов, охотничьих трофеев, услуг проституток и аренды автомобиля.

NRK пишет, что взятки шли из России, а также компаний APF Marketing и Infront Austria.

Напомним, что Бессеберг покинул свой пост в 2018 году, после того, как полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. В это же время свои мероприятия проходили и в Норвегии.

В Норвегии открыли дело о коррупции в отношении экс-главы IBU Бессеберга
В Норвегии открыли дело о коррупции в отношении экс-главы IBU Бессеберга
Функционер возглавлял организацию с 1993 по 2018 год.
17.04.2023 15:04
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Бывший российский биатлонист Лобастов раскрыл детали своего перехода в сборную Белоруссии
Никита Лобастов является одним из лидеров национальной команды соседнего государства.
13.04.2023 09:27
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Топовый французский биатлонист выступил за возвращение российских спортсменов
Включая ближайшую Олимпиаду.
06.04.2023 11:24
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Сливко выиграла марафон в рамках чемпионата России по биатлону
Гонка прошла в Увате.
06.04.2023 10:52
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Латыпова признали лучшим биатлонистом России в сезоне-2022/23
При голосовании учитывались выступления спортсменов на Кубке и чемпионате России, а также Кубке Содружества . 
05.04.2023 22:17
Биатлон
автор: Глеб Шевяков
Поршнев выиграл в рамках чемпионата России биатлонный марафон на 40 км
Поршнев выиграл в рамках чемпионата России биатлонный марафон на 40 км
В Тюмени прошла гонка с восемью огневыми рубежами.
05.04.2023 10:52
Биатлон
автор: Максим Скороходов
«Не думаю, что Смольский бросил бороться на финише». Бабиков - об эстафете на чемпионате России
Биатлонист стал серебряным призером ЧР.
02.04.2023 15:40
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России
02.04.2023 14:33
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Казакевич выиграла масс-старт на чемпионате России
Сегодня заключительный день турнира.
02.04.2023 09:46
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Латыпов победил в масс-старте на чемпионате России
Чемпионат России проходит в Ханты-Мансийске.
01.04.2023 12:59
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика