В Норвегии открыли дело о коррупции в отношении экс-главы IBU Бессеберга

Подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлении при генеральном прокуроре Норвегии предъявило официальное обвинение бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу в коррупции при отягчающих обстоятельствах.

Обвиняют функционера в получении взяток в виде часов, охотничьих трофеев, услуг проституток и аренды автомобиля.

NRK пишет, что взятки шли из России, а также компаний APF Marketing и Infront Austria.

Напомним, что Бессеберг покинул свой пост в 2018 году, после того, как полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. В это же время свои мероприятия проходили и в Норвегии.