Александр Логинов и лыжница Анна Грухвина вошли в расширенный состав сборной России по биатлону

Исполком СБР утвердил расширенный состав сборной России на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба организации.

В нем оказалось лыжница Анна Грухвина. Полностью данный список выглядит следующим образом:

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Алексей Вагин, Андрей Вьюхин, Олег Домичек, Матвей Елисеев, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин, Станислав Ильиных, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Ирина Казакевич, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Алина Кудисова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований на неопределенный срок. Поэтому внутрироссийские турниры являются открытыми и в них участвуют и биатлонисты из Белоруссии.

В прошлом сезоне российские спортсмены соревновались в чемпионате страны, Кубке России и специально созданном соревновании Кубок Содружества, этапы которого проходили как в России, так и в Белоруссии. У мужчин общий зачет выиграл Латыпов, а у женщин - белоруска Динара Алимбекова-Смольская.

Добавим, что чемпион мира Александр Логинов пропустил большую часть прошлого сезона.