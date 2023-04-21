Грухвина заявила, что Шевченко повлияла на ее решение перейти в биатлон

Лыжница Анна Грухвина, включенная в расширенный состав сборной России по биатлону, рассказала, что советовалась со звездой прошедшего первенства страны Натальей Шевченко.

«Мы много разговаривали на эту тему, обсуждали разные моменты. В этом сезоне, когда оказалась в одно время с биатлонистами в Сочи, Наташка меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй-постреляй». Я и попробовала. Тем более, и Михаил Викторович (Шашилов) поддержал», - приводит пресс-служба СБР слова Грухвиной.

Напомним, что бывшая лыжница Шевченко на чемпионате России по биатлону 2023 года завоевала три золотые медали, выиграв в спринте, гонке преследования и женской эстафете.