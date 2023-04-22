С бывшего генсека IBU сняты обвинения в помощи России

Бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш полностью оправдана судом по делу о коррупции.

«Прокуратура сочла все обвинения недостоверными и не стала выдвигать никаких обвинений. IBU не требовал продолжения процедуры, поэтому дело окончательно закрыто», - приводит ski-nordique.nеt слова адвоката Реш Лукаса Коллманна.

Напомним, разбирательство длилось более четырех лет. Вместе с Реш подозреваемым был и экс-президент IBU Андреас Бессеберг, которому вменяли также сокрытие многочисленных положительных результатов допинг-проб российских спортсменов, однако его вина также не была доказана.

Напомним, российские спортсмены пропустили сезон-2022/23 в связи с отстранением от участия в международных соревнвоаниях.