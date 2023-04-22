Олимпийский чемпион Васильев не удивлен русофобией вице-президента IBU Гамзы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал позицию вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы ярким проявлением русофобии.

Ранее Гамза заявил, что не согласен с позицией МОК допустить российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Я не удивлён словами Гамзы, он в лучшие времена был всегда против нас. Руководство IBU должны наоборот находить контакты, а тут – сплошная вражда. Я не думаю, что его слова сильно повлияют на ситуацию, потому что все отношения давно испорчены не по нашей вине. Они в принципе на низком уровне ещё начиная с допинговых скандалов. Выдуманная история, что в России на государственном уровне пропагандируется и употребляется допинг, это же враньё полное.. Ничего хорошего в этом нет, спорт втянули в политику, чего нельзя», - цитирует Васильева Metararings.ru

По мнению Гамзы, в IBU нечего решать или менять позицию, российские спортсмены не должны принимать участие в международных соревнованиях.