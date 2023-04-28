Фуркад стал главным тренером сборной Франции по биатлону

Бывший биатлонист Симон Фуркад назначен на пост главного тренера мужской сборной Франции по биатлону.

По информации Le Dauphine, его напарником стал Жан-Пьер Амат - олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, который будет заниматься стрелковой подготовкой спортсменов.

Напомним, прежние наставники французов покинули команду после того, как спортсмены перестали выполнять их требования и тренировались по индивидуальному графику.

Симон Фуркад является старшим братом пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада и известен своим лояльным отношением к России. Симон не раз поддерживал отстраненных российских биатлонистов и заявлял, что политике не место в спорте.