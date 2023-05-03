Биатлонистка Екатерина Бех вернула российское гражданство, ранее она выступала за Украину

Биатлонистка Екатерина Бех, которая с 2018 года выступала за Украину, вернула себе российское гражданство.

«Екатерина Бех сегодня официально восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в составе сборной Московской области в группе Куваева и Спиридонова», - приводит «Матч ТВ» слова президента Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова.

Добавим, что Бех в 2022 году была отчислена из сборной Украины, поэтому выступала на Открытом чемпионате России и Кубке содружества.