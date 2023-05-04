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Мартен Фуркад рассказал, почему необходим допуск российских спортсменов до соревнований

Принципиальная позиция звезды биатлона.
04 мая 2023 15:30
автор: Максим Скороходов

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объяснил во французской прессе, почему выступает за допуск российских и белорусских спортсменов.

«Я понимаю деликатность этого вопроса, учитывая ситуацию, но считаю, что отстранение спортсменов на основании их паспорта или из-за национальности является дискриминацией и противоречит основам спорта.

Я также считаю важным показать россиянам, что спортсмены из их страны и атлеты всего мира могут быть выше политики ради спортивной борьбы. Я привержен олимпийским ценностям, поэтому поддерживаю российских и белорусских спортсменов», - сказал Фуркад в интервью Francs Jeux.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не связано с Олимпийскими играми.

На данный момент Международный союз биатлонистов не объявлял о своем решении по новым рекомендациям МОК.

Мартен Фуркад рассказал, почему необходим допуск российских спортсменов до соревнований
Принципиальная позиция звезды биатлона.
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