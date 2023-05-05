Глава комиссии спортсменов IBU: дискуссия об отстранении россиян вызвала у меня слёзы

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала о том, как принималось решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов.

«Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это точно не то решение, которое я и другие члены комиссии спортсменов приняли легко.

Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом. Однако, когда МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить всех российских и белорусских спортсменов для безопасности участников и справедливости соревнований, мы поняли, что бан необходим. Повторюсь, это было худшее решение, которое мы должны были принять», – приводит слова Клэр Иган «Спорт-Экспресс».

Напомним, россияне и белорусы были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года. Изначально отстранение было рассчитано до конца сезона-2021/2022, однако впоследствии было продлено и на следующий сезон.