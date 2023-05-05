В IBU рассказали, сколько биатлонистов поддерживают отстранение россиян

Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала о результатах опроса биатлонистов по поводу их отстранения их коллег из России и Белоруссии.

В сентябре 2022 года конгресс союза продлил санкции в отношении этих атлетов.

«Мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70% спортсменов поддерживают текущее отстранение», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Иган.

Ранее глава комиссии спортсменов IBU рассказала, что дискуссия об отстранении россиян вызвала у нее слезы.