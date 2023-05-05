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В IBU рассказали, сколько биатлонистов поддерживают отстранение россиян

С марта 2022 года биатлонисты из РФ не участвуют в международных соревнованиях.
05 мая 2023 16:47
автор: Александр Поволоцкий

Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала о результатах опроса биатлонистов по поводу их отстранения их коллег из России и Белоруссии.

В сентябре 2022 года конгресс союза продлил санкции в отношении этих атлетов.

«Мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70% спортсменов поддерживают текущее отстранение», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Иган.

Ранее глава комиссии спортсменов IBU рассказала, что дискуссия об отстранении россиян вызвала у нее слезы.

источник: «Спорт-Экспресс»
В IBU рассказали, сколько биатлонистов поддерживают отстранение россиян
С марта 2022 года биатлонисты из РФ не участвуют в международных соревнованиях.
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