МЧС Тюменской области: лесной пожар больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири»

Лесной пожар в Тюменской области, близ села Мичурина локализован и больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири», где проходит сбор биатлонной команды, сообщили в региональном МЧС корреспонденту «Советского спорта» Евгению Арефьеву.

«В настоящее время возгорание локализовано, создана просека, вырублен лес, чтобы не дать огню распространится дальше. Идет тушение пожара», - заявили в Управлении МЧС по Тюменской области.

Ранее чемпионка Европы, биатлонистка Виктория Сливко опубликовала в Telegram-канале информацию о том, что огонь подступает к лыжной базе «Жемчужина Сибири» близ села Мичурино Тюменской области, где она находится в настоящее время на сборах.