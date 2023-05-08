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МЧС Тюменской области: лесной пожар больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири»

Спасателям удалось локализовать возгорание и создать барьер, предотвратив его распространение.
МЧС Тюменской области: лесной пожар больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири»
08 мая 2023 11:31
автор: Игорь Брагин
автор фото: РИА Новости

Лесной пожар в Тюменской области, близ села Мичурина локализован и больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири», где проходит сбор биатлонной команды, сообщили в региональном МЧС корреспонденту «Советского спорта» Евгению Арефьеву.

«В настоящее время возгорание локализовано, создана просека, вырублен лес, чтобы не дать огню распространится дальше. Идет тушение пожара», - заявили в Управлении МЧС по Тюменской области.

Ранее чемпионка Европы, биатлонистка Виктория Сливко опубликовала в Telegram-канале информацию о том, что огонь подступает к лыжной базе «Жемчужина Сибири» близ села Мичурино Тюменской области, где она находится в настоящее время на сборах.

источник: «Советский спорт»
МЧС Тюменской области: лесной пожар больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири»
МЧС Тюменской области: лесной пожар больше не угрожает лыжной базе «Жемчужина Сибири»
Спасателям удалось локализовать возгорание и создать барьер, предотвратив его распространение.
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